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الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:32 ص
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تقرير الطب الشرعى يؤكد انتحار محتجز قسم التجمع الأول

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:00 ص
تقرير الطب الشرعى يؤكد انتحار محتجز قسم التجمع الأول جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المبدائى للطب الشرعى فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول.

وأوضح التقرير أن وفاة المحتجز جاء نتيجة استخدام ملابس حول الرقبة، وخلوا الجسد من أى كدامات، ما يؤكد واقعية الانتحار، خاصة بعد ورود تحريات المباحث والأمن العام فى الواقعة.

وقد صرحت النيابة بدفن جثة، عد ورود تحريات المباحث والتى أكدت أن المتهم مسجل خطر سرقة، وتم القبض عليه لاتهامه بسرقة فيلا بمدينة الرحاب.

أظهرت التحقيقات الأولية التى باشرتها نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، فى واقعة وفاة محتجز داخل قسم التجمع الأول، إلى وجود شبهة انتحار للمتهم داخل الغرفة المحتجز بها.

وأوضحت المعاينة الأولية لجثة المحتجز، استخدام المتهم ملابسه الداخلية فى شنق نفسه، كما أظهرت سلامة جسد المتهم من أى كدامات، إلا بوحود أثار وعلامات حول رقبته نتيجة محاولته الانتخار.

وأكد مصدر، أن النيابة طلبت تقرير الطب الشرعى الذى سيثبت ما إذا كان وفاة المحتجز واقعة انتحار أو شبهة جنائية.

كان فريق من النيابة قد توجه طهر اليوم للمستشفى الجوى لمعاينة جثة المحتجز، كما عاينت النيابة الغرفة التى تم احتجاز المتهم بها قبل وقوع الجريمة.

يذكر أن ضباط مباحث قسم التجمع الأول قد ألقوا القبض على المتهم بتهمة السرقة أثناء دورية أمنية، وتم احتجازه داخل إحدى الغرف لحين تحرير المحضر اللازم، وأثناء ذهاب الجنود لاصطحابه لتحقيق معه وجدوه فى حالة إعياء وفاقد للوعى داخل الغرفة المحتجز بها.


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نيابة القاهرة الجديدة

مامور قسم التجمع الاول

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