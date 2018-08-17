video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة بدمياط

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:17 م
تفاصيل مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة بدمياط جانب من الحادث
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة (الأب والأم ونجلتهما) مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة أمام قرية التوفيقية بمركز كفر سعد بدمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثث الثلاث.
 
وكان اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط قد تلقى إخطارا من العميد حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط يفيد بانقلاب سيارة فى الترعة أمام قرية التوفيقية بمركز كفر سعد بدمياط.
 
وانتقل العقيد حسام صلاح، مأمور مركز كفر سعد والرائد محمد أبو العز، رئيس المباحث، وتبين انقلاب السيارة رقم 192825 ملاكى دقهلية  قيادة محمود أحمد عربان على العشرى 35 سنة صاحب محل أحذية من عزبة عقل محافظة الدقهلية فى الترعة، ما أدى لمصرعه هو وزوجته نهى عبد الهادى محمود فهمى 28 سنة ربة منزل ونجلتهما قرمة سنتين، بينما أصيبت شقيقته زينب عبد الهادى 45 سنة ونجلها محمد حمال عوض الله طالب، ونجلتيها فاطمة الزهراء 16 سنة وريتال محمود 4 سنوات، كانوا فى طريقهم من محافظة الدقهلية إلى محافظة بورسعيد، وعند قرية التوفيقية حاول تفادى مطب فسقطت السيارة فى الترعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بكفر سعد والجثث للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثث الثلاث وانتداب المهندس الفنى لمعاينة السيارة لبيان سبب الحادث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن دمياط يتقدم المشيعين في جنازة ضابط أكاديمية الشرطة

اخباردمياط

دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبارالحوادث




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة