تفاصيل مصرع 3 من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة بدمياط

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة (الأب والأم ونجلتهما) مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالترعة أمام قرية التوفيقية بمركز كفر سعد بدمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثث الثلاث.

وكان اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن دمياط قد تلقى إخطارا من العميد حسام الباز، مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط يفيد بانقلاب سيارة فى الترعة أمام قرية التوفيقية بمركز كفر سعد بدمياط.

وانتقل العقيد حسام صلاح، مأمور مركز كفر سعد والرائد محمد أبو العز، رئيس المباحث، وتبين انقلاب السيارة رقم 192825 ملاكى دقهلية قيادة محمود أحمد عربان على العشرى 35 سنة صاحب محل أحذية من عزبة عقل محافظة الدقهلية فى الترعة، ما أدى لمصرعه هو وزوجته نهى عبد الهادى محمود فهمى 28 سنة ربة منزل ونجلتهما قرمة سنتين، بينما أصيبت شقيقته زينب عبد الهادى 45 سنة ونجلها محمد حمال عوض الله طالب، ونجلتيها فاطمة الزهراء 16 سنة وريتال محمود 4 سنوات، كانوا فى طريقهم من محافظة الدقهلية إلى محافظة بورسعيد، وعند قرية التوفيقية حاول تفادى مطب فسقطت السيارة فى الترعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بكفر سعد والجثث للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثث الثلاث وانتداب المهندس الفنى لمعاينة السيارة لبيان سبب الحادث.