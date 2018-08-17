تفاصيل جديدة فى وفاة مريض داخل مصحة "إدمان" بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان شاب توفى متاثرًا بجراحه داخل مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد أسباب الوفاة.

وقالت مصادر قانونية، إنه من المنتظر أن يحدد تقرير الطب الشرعى تاريخ وفاة المجنى عليه وأسبابها بشكل دقيق، فضلًا عن تاريخ حدوث الإصابات الظاهرة على الجثمان، والتى كشفتها مناظرة النيابة للجثمان، وأشارت لتعرض المجني عليه للضرب والتعذيب.

وحققت النيابة العامة مع 4 مسئولين جدد بالمصحة، ووجهت لهم اتهامات بالضرب والتعذيب والتسبب فى وفاة المجنى عليه، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عدد من مسئولى المصحة حول وفاة مريض منتحرًا داخلها، والذين أكدوا أن المتوفى دخل المصحة منذ عدة أيام لتلقى العلاج، وكانت حالته النفسية سيئة للغاية، وأنهم أخضعوه لبرنامج علاجى للتعافى من الآثار السلبية للإدمان، التى كانت ظاهرة عليه وقت دخوله المصحة.

وتابعوا فى أقوالهم التى أدلوا بها أمام النيابة العامة، أن كافة المرضى يتلقون معاملة جيدة من جانب القائمين على العلاج، وأن عددا كبيرا من الشباب تعافوا عقب انتهاء البرنامج العلاجى الخاص بهم وغادروا المصحة، ونفوا صحة ما جاء على لسان والد المتوفى بشأن تعرض ابنه للضرب والتعذيب المبرح، وانتهى المطاف بوفاته مقتولًا وليس منتحرًا دخل المصحة.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المتوفى، والذين أكدوا فى التحقيقات، أن ابنهم داخل المصحة منذ عدة أيام لتلقى العلاج، ولكنه كان يعانى من الإهمال الشديد، وأن أساليب العلاج المتبعة سيئة للغاية، حتى أنه تعرض للضرب المبرح من جانب القائمين على المكان، واتهموا مسئولى المصحة بالتسبب فى مقتله.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب فى انتحار ابنه، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.