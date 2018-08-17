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تعرف على خطة مرفق إسعاف الأقصر استعداداً لعيد الأضحى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:19 ص
تعرف على خطة مرفق إسعاف الأقصر استعداداً لعيد الأضحى مرفق إسعاف - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير مرفق إسعاف الأقصر أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تم تجهيز 74 سيارة تغطى كل مدن ومراكز محافظة الأقصر، منهم 25 سيارة تمركز لتأمين صلاة العيد فى المساجد المختلقة وتأمين والحدائق العامة والميادين وأماكن التجمعات.

وأضاف معمر عبد الهادى أنه تم أيضاً تجهيز 6 سيارات أخرى وهى السيارات المتمركزة داخل الوحدات الموجودة على الطرق، وذلك لضمان تمشيط الطرق الصحراوية الطرق الرابطة ما بين المدن، بالإضافة إلى تجهيز 4 لنشات إنقاذ نهرى موزعين كالتالى "لنش تمركز إسنا - 2 لنش أمام بنك الإسكندريه بالبر الشرقى بالأقصر - لنش بمركز البر الغربى طوال أيام عيد الأضحى".

وأكد مدير مرفق إسعاف الأقصر جاهزية كل السيارات وتوافر كل مستلزمات الإسعافات بها، وكذلك ضمان وجود 2 مسعفين بكل سيارة، حيث تم منع الإجازات طوال أيام العيد.


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