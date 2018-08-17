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تعرف على برنامج ثقافة الأقصر لإحتفالات عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:11 ص
تعرف على برنامج ثقافة الأقصر لإحتفالات عيد الأضحى المبارك محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد العدوى مدير فرع ثقافة الأقصر، عن وضع برنامج للاحتفال بعيد الأضحى المبارك يتضمن عدد من الفعاليات المتنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
 
وأضاف محمد العدوى في بيان صحفى ، أن فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم الإثنين القادم " وقفة عيد الأضحى " الموافق 20 من أغسطس الجارى، بعرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بساحة سيدى أبو الحجاج ، وتستكمل الفاعليات على النحو التالى الثلاثاء اول ايام العيد سيقام عرض فنى لفرقة الأقصر للالات الشعبية في قرية السريا على شاطئ النيل، والأربعاء ثانى ايام العيد سيقام عرض فنى لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقصر ثقافة الطود ، والخميس ثالث ايام العيد سيقام عرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بمكتبة المحاميد بحرى ، وتختتم احتفالات العيد يوم الجمعة بعرض فنى لفرقة كورال توماس وعافية بقصر ثقافة اسنا  ، ومن المقرر أن تبدء كافة الفعاليات فى تمام السابعة مساءا .
 
وأوضح مدير فرع ثقافة الأقصر، أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وسعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، لتنويع الفعاليات والأنشطة المقدمة للمواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقا لخطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 
 
 
 

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