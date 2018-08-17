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الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:27 ص
خالد صلاح
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تعرف على الحالة الوحيدة للإحرام بالقميص والبنطلون فى الحج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 ص
تعرف على الحالة الوحيدة للإحرام بالقميص والبنطلون فى الحج الحج - أرشيفية
كتب لؤى على
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"ذهبت لأداء فريضة الحج وعند مرورى بالميقات لم أجد ملابس الإحرام فهل يجوز أن أحرم فى ملابسي العادية؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف، وجاء الرد كالآتى:
 
الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ .
 
فإن لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه ، وعليه كشف رأسه، وأن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولا يغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشترى ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع "الجورب" وإلا فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة.
 
 

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ملابس الاحرام

الازهر الشريف

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