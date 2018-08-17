تعرف على أسعار الإقامة خلال المصيف وإجازة العيد بمطروح والساحل الشمالى

تتنوع الإقامة بمرسى مطروح والساحل الشمالي، للراغبين فى قضاء إجازة المصيف وإجازة عيد الأضحى المبارك، الذى يواكب ذروة موسم الصيف السياحي، وتتماشى مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك عدد من الفنادق الشعبية والسياحية العادية ذات الإيجارات المتفاوتة حسب مستوى وموقع كل فندق، والفنادق المصنفة سياحيا بعدد النجوم بمستوياتها الخمس، وإضافة إلى الشقق المفروشة والشاليهات، التى تستوعب معظم المصطافين، والتى تتفاوت ما بين الشعبية والمتوسطة والفاخرة التى تطل على البحر مباشرة، وغالبا ما يتم الحجز مقدماً بسبب الإقبال الكبير وارتفاع نسب الإشغال خلال هذه الفترة.

يتراوح إيجار الشقق خلال فترة العيد، ما بين 200 جنيه إلى 300 جنيهًا فى اليوم الواحد، بالمناطق البعيدة والأحياء السكنية والشعبية، ويتحد السعر حسب الموقع ومستوى التشطيب والفرش.

ويرتفع الإيجار اليومى للمستوى المتوسط خلال شهر أغسطس وأيام العيد، ليتراوح من 400 جنيه إلى 700 جنيه.

وتزيد أسعار بعض الشقق والشاليهات التى تتسم بالفخامة والتميز فى الموقع، لتبدأ من 700 جنيه وتتجاوز 1500 جنيه فى اليوم الواحد، وتتشابه هذه الأسعار مع أسعار تأجير الشاليهات مع بعض قرى الساحل الشمالى.

وترتفع الأسعار بشكل بالقرى والفنادق والمنتجعات بالساحل الشمالى، ذات الخصوصية والتميز، وتتراوح بين 6 آلاف و20 ألف جنيه للغرفة أو جناح لليلة الواحدة.

وتتفاوت أسعار الإقامة فى الفنادق بمدينة مرسى مطروح حسب مستواها بدءًا من الشعبية التى قد تبدأ من 150 جنيها وحتى 300 جنيه للغرفة مرورا بالسياحية العادية التى تتراوح بين 400 و600 جنيه وذات الـ 3 نجوم تتراوح بين 700 إلى 1000 جنيه للغرفة، حسب الموقع وحسب التوقيت من الموسم السياحى، بينما ترتفع أسعار الفنادق الفاخرة ذات الـ4 و5 نجوم لتتجاوز الـ 400 دولار للغرفة أو ما يعادلها بالجنيه المصرى.

تعتبر تكاليف الإعاشة عادية، خلال موسم الصيف السياحى بمطروح، ولا توجد حالات استغلال أو مغالاة فى أسعار المواد الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، فهى تماثل أسعارها بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى بشاشة وطيبة أهالى مطروح فى التعامل وعدم الاستغلال من أصحاب المحلات وفى الأسواق، إضافة للشعور بالأمان والراحة فى جميع الأماكن بالمحافظة، التى تتمتع بالاستقرار الأمنى وانخفاض مستوى الجرائم والنزاعات وحسن التعامل بين الجميع.