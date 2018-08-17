video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل فى 14 معلومة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:30 ص
تعرف على "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل فى 14 معلومة السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يقدم "اليوم السابع" فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن "أبليكشن" حجز تذاكر القطارات، الذى أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيله تجريبيًا بعد شهور من طرحها للفكرة.

 

1ـ تم تشغيل تطبيق الحجز لخطوط الوجه البحرى كمرحلة أولى.

2ـ تطبيق الحجز متاح فى التشغيل التجريبيى للموبايلات العاملة بنظام "الأندرويد" فقط.

3ـ تطبيق الحجز سيتم تعميمه وتفعيله رسميًا أكتوبر المقبل.

4ـ مع التشغيل الرسمى لتطبيق الحجز "ابليكشن" سيتم إتاحته لكافة أنظمة تشغيل الموبايل.

5ـ تطبيق الحجز يستهدف التسهيل على المواطنين وتسهيل حصولهم على التذكرة.

6ـ  يمكن تحميل تطبيق الحجز حاليًا على أى موبايل يعمل بنظام الأندرويد.

7ـ بإمكان المواطن الحجز من خلال الـ"أبلكيشن" عبر شباك التذاكر بالمحطة.

8ـ الشركة تعمل على هذا إعداد التطبيق الجديد منذ شهور.

9ـ الحجز يتم من خلال تحميل التطبيق ثم إنشاء حساب جديد للمواطن يتضمن بياناته ورقمه القومى.

10ـ الدخول على "أبليكشن" الحجز يكون من خلال حساب الراكب المسجل على التطبيق.

11ـ الحجز على هذا الـ"أبليكشن" يكون بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك.

12ـ المواطن الذى يحجز من خلال هذا الـ"ابليكشن" يتوجه على مقعده بالقطار مباشرة.

13ـ خلال توجه المواطن لاستقلال قطاره عليه أن يكون معه بطاقة الرقم القومى الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية.

14ـ فى حالة عدم توافر بطاقة الرقم القومى أو البطاقة الائتمانية خلال استقلال الركاب للقطار سيتم تغريمه ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة السكة الحديد من داخل مكاتب حجز التذاكر: أماكن شاغرة بالقطارات

"السكة الحديد" تعلن عن إنفاقها 20.5 مليون جنيه لتركيب كاميرات بالمحطات

تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

السكة الحديد




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة