تعرف على "أبلكيشن" حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل فى 14 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 14 معلومة كل ما تريد معرفته عن "أبليكشن" حجز تذاكر القطارات، الذى أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيله تجريبيًا بعد شهور من طرحها للفكرة.

1ـ تم تشغيل تطبيق الحجز لخطوط الوجه البحرى كمرحلة أولى.

2ـ تطبيق الحجز متاح فى التشغيل التجريبيى للموبايلات العاملة بنظام "الأندرويد" فقط.

3ـ تطبيق الحجز سيتم تعميمه وتفعيله رسميًا أكتوبر المقبل.

4ـ مع التشغيل الرسمى لتطبيق الحجز "ابليكشن" سيتم إتاحته لكافة أنظمة تشغيل الموبايل.

5ـ تطبيق الحجز يستهدف التسهيل على المواطنين وتسهيل حصولهم على التذكرة.

6ـ يمكن تحميل تطبيق الحجز حاليًا على أى موبايل يعمل بنظام الأندرويد.

7ـ بإمكان المواطن الحجز من خلال الـ"أبلكيشن" عبر شباك التذاكر بالمحطة.

8ـ الشركة تعمل على هذا إعداد التطبيق الجديد منذ شهور.

9ـ الحجز يتم من خلال تحميل التطبيق ثم إنشاء حساب جديد للمواطن يتضمن بياناته ورقمه القومى.

10ـ الدخول على "أبليكشن" الحجز يكون من خلال حساب الراكب المسجل على التطبيق.

11ـ الحجز على هذا الـ"أبليكشن" يكون بموجب بطاقة ائتمانية صادرة عن أى بنك.

12ـ المواطن الذى يحجز من خلال هذا الـ"ابليكشن" يتوجه على مقعده بالقطار مباشرة.

13ـ خلال توجه المواطن لاستقلال قطاره عليه أن يكون معه بطاقة الرقم القومى الحاجز بموجبها والبطاقة الائتمانية.

14ـ فى حالة عدم توافر بطاقة الرقم القومى أو البطاقة الائتمانية خلال استقلال الركاب للقطار سيتم تغريمه ومحاسبته باعتباره متهربًا من شراء التذكرة.