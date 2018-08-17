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ترامب: لست متعجلا للتوصل إلى اتفاق فى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة نافتا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:40 م
ترامب: لست متعجلا للتوصل إلى اتفاق فى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة نافتا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، أنه "ليس على عجلة من أمره" للتوصل إلى اتفاق فى المفاوضات الجارية لمراجعة اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع المكسيك وكندا.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته "إن لم يكن بإمكانكم التوصل إلى اتفاق جيد، فلا تفعلوا"، فى وقت وصل وفد مكسيكى إلى واشنطن لمواصلة المفاوضات مع ممثل التجارة الأميركى روبرت لايتهايزر.

وعمل المفاوضون على مدى 4 أسابيع متتالية سعيا لتسوية الخلافات مع المكسيك، ولا سيما بشأن الترتيبات المتعلقة بصناعة السيارات، لكن ترامب صرح "لست على عجلة من أمرى، نريد التوصل إلى الاتفاق الصحيح".

وقال إن الاتفاقية الموقعة قبل 24 عاما "كانت كارثة لبلادنا". وتابع "بالتالى، إما أن نتوصل إلى نافتا جيدة، نافتا عادلة لنا، أو لا نوقع أى اتفاقية إطلاقا".

وانتقد الرئيس كندا مرة جديدة قائلا إن "رسومهم الجمركية عالية جدا وحواجزهم كبيرة جدا، إننا لا نتكلم معهم حتى فى الوقت الحاضر"، غير أن المفاوضين التجاريين بدوا متفائلين فى الأسابيع الأخيرة.

وقال لايتهايزر الخميس لترامب "آمل أن نحقق اختراقا خلال الأسابيع المقبلة. ما زال هناك بعض المشكلات التى يصعب حلها".

وأضاف أن كندا قد تنضم قريبا إلى المفاوضات موضحا "لدى أمل كبير مع المكسيك، ثم بعدما نتوصل إلى اتفاق مع المكسيك، آمل أن تنضم كندا إلينا".


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