ترامب: قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، وتمثل مشكلة منذ وقت طويل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
وشدد ترامب، على أن قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام.
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، وتمثل مشكلة منذ وقت طويل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
وشدد ترامب، على أن قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام.
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بواسطة:
مشمش
صح..صح..مستر ترامب..لابد من تاديب اردوغان مجنون المورستان
😸😸