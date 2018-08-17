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ترامب: قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:27 م
ترامب: قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، وتمثل مشكلة منذ وقت طويل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وشدد ترامب، على أن قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام.

 


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القس الامريكى

تركيا




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

صح..صح..مستر ترامب..لابد من تاديب اردوغان مجنون المورستان

😸😸

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