ترامب: قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، وتمثل مشكلة منذ وقت طويل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

وشدد ترامب، على أن قضية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا لن تمر مرور الكرام.