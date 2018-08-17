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تراكم القمامة أمام محطة سكك حديد طنطا.. ورئيس المدينة يوجه لإزالتها

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 ص
تراكم القمامة أمام محطة سكك حديد طنطا.. ورئيس المدينة يوجه لإزالتها انتشار القمامة امام سكك حديد طنطا
الغربية – مصطفى عادل
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تشهد محطة سكك حديد طنطا والتى تعد من أقدم المحطات بمصر، تراكم القمامة بكميات كبيرة أمام مدخل المحطة بالشارع الرئيسى وسط تجاهل المسئولين بحى أول طنطا، لرفع القمامة التى تشوه سور المحطة وينبعث منها روائح كريهة، وتثير استياء رواد المحطة.
 
حيث يقوم أصحاب المحلات الموجودة بحرم المحطة والباعة الجائلين بإلقاء مخالفاتهم بجوار سور المحطة، على مرئى ومسمع من المسئولين بالحي خاصة وأن هذه المحطة تقع بالقرب من مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي، ومجمع محاكم طنطا، ويتردد عليها الآلاف يوميا من محافظات وسط الدلتا.
 
وأثار المنظر استياء وغضب الأهالي من إلقاء القمامة أمام المحطة وعدم القاءها فى صناديق القمامة التي وفرتها المحافظة لتجميع القمامة بها، وعدم قيام المسئولين بجهاز النظافة بحي أول طنطا برفعها أولا بأول.
 
وفى ذات السياق أكد فتحي الفقي رئيس مدينة طنطا لـ "اليوم السابع" أنه تم توجيه سيارات جهاز النظافة إلى المحطة فورا لرفع  القمامة المتراكمة امامها، مضيفا أن هناك صناديق لجمع القمامة بالشوارع لتجميع القمامة بها ولكن سلوكيات المواطنين الخاطئة تجعلهم يلقونها على الأرض.
 
وأضاف رئيس المدينة أنه بصدد شن حملة بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق لرفع الباعة الجائلين الذين يفترشون الشارع امام محطة القطارات، والشوارع والميادين لتسيير الحركة المرورية والحفاظ على نظافة الشوارع.
 
وأكد أن مجلس المدينة بالاشتراك مع حي أول وثان طنطا يكثفون استعدادتهم لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لاستقبال المواطنين خلال  تلك الفترة  والتنسيق بين شرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع.
 
انتشار القمامة
انتشار القمامة

انتشار القمامة امام سكك حديد
انتشار القمامة امام سكك حديد طنطا

انتشار القمامة امام سكك حديد
انتشار القمامة امام سكك حديد طنطا

 


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