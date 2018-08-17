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الجمعة، 17 أغسطس 2018 04:58 م
خالد صلاح
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تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:38 م
تداول 28 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد حاوية - ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الجمعة 28 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.
 
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفه سفينتين.
 
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 

 

 


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