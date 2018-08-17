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الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:50 م
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تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى بجزيرة الشافعى بالشرقية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:18 م
تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى بجزيرة الشافعى بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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وافق اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على قبول التبرع المقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة ٤٠٠ م الواقعة بحوض عمارة البحرى بناحية جزيرة الشافعى، مركز أولاد صقر لصالح الوحدة المحلية بالصوفية لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.
 
و ذكر بيان، انه محافظ الشرقية، أصدر القرار رقم ٥٢١٨ لسنة ٢٠١٨ بقبول التبرع المقدم من أحد المواطنين وذلك بعد موافقة وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالشرقية ورئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وموافقة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبعد الإطلاع على قانون رقم ٤٣ /١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لإقامة محطة رفع صرف صحى على الأرض.
 
وشدد المحافظ على رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية القدر المتبرع به وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
 

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