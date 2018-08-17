تحرير 9 قضايا إتجار فى المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية وتم ضبط 9 قضية اتجار فى المواد المخدرة منهم 8 قضايا حشيش وقضية هيروين بوزن 100 جرام.

كما تم ضبط 18 قضية أقراص مخدرة بعدد 1455 قرص مخدر، وضبط 74 قضية أسلحة بيضاء، وفى مجال التموين تم ضبط 42 قضية تموين متنوعة، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 53 شقة، وفى مجال الآداب تم ضبط 10 قضايا تعرض للإناث فى الطريق العام، 5 قضايا مخالفات فنادق، 10 قضية محال عامة بدون ترخيص.

وفى مجال المرور تم ضبط حالتين تعاطى المواد المخدرة من إجمالى 20 حالة تم فحصها كما تم ضبط 2529 مخالفة مرورية متنوعة.