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الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:29 ص
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بريطانيا: يمكننا بناء المزيد من قواعد الاتحاد الأوروبى بعد البريكست

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:05 ص
بريطانيا: يمكننا بناء المزيد من قواعد الاتحاد الأوروبى بعد البريكست جريمى هانت وزير الخارجية البريطانى
أ ش أ
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ألمح وزير الخارجية البريطانى، جريمى هانت، اليوم الخميس، إلى أن بريطانيا قد تكون مستعدة لقبول فى مزيد من قواعد الإتحاد الأوروبى أكثر مما تم اقتراحه بعد البريكست.

وفى لقاء لشبكة "آى تى في" الإخبارية، قال الوزير إن مثل هذه القواعد قد تغطى القضايا البيئية مثل جودة الحياة أو تلك المتعلقة بنظافة المياه.

وأوضح هانت: "نحن نفهم تماما الحاجة إلى وجود مجال متكافئ فى أى اتفاقية للتجارة الحرة".

وأضاف: "يجب علينا أن ننظر ما الذى سيعرضونه علينا".

وفى مقابلة موسعة، قال هانت أيضا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون إبرام صفقة سيكون "خطأ استراتيجيا" ستندم عليه بريطانيا لأجيال، مؤكدا أن "الطلاق الفوضوي" من الاتحاد الأوروبى من شأنه تغيير المواقف البريطانية تجاه أوروبا.


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جريمى هانت

بريطانيا

بريكست

الاتحاد الأوروبى




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