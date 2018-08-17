video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية فى موريتانيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:02 ص
بدء الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية فى موريتانيا اقتراع _ صورة أرشيفية
نواكشوط أ ش أ
إضافة تعليق

بدأت فى موريتانيا، اليوم (الجمعة) الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية المقرر اجراؤها فى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة ثمانية وتسعين حزبا سياسيا.

وتتميز هذه الاستحقاقات الانتخابية بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا اقليميا واكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا.

ونظمت الأحزاب المتنافسة فى هذه الاستحقاقات نشاطات دعائية تم خلالها استعراض البرامج الانتخابية لمختلف هذه التشكيلات السياسية.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى العاصمة نواكشوط اطلاق الحملات الدعائية لعدة احزاب سياسية فى أجواء طبعتها مظاهر الفرح والتنافس الايجابى بين مختلف الأحزاب المتنافسة.

وخلال الحملة الدعائية للحزب الموريتانى الحاكم "الاتحاد من اجل الجمهورية" الذى يعتبر الحزب الوحيد الذى يقدم مرشحين فى جميع البلدات البالغ تعدادها 219 بلدية ، دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الى التصويت للحزب مؤكدا أن التصويت له هو الضمان من أجل استقرار موريتانيا.

وأضاف الرئيس الموريتانى الذى تتزامن الانتخابات مع مرور عشر سنوات على وصوله لسدة الحكم :"ستمضى عشر سنوات عملنا خلالها على تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن ، وعلينا جميعا مسؤولية من أجل الحفاظ على ما حصلنا عليه، هذه الحملة هى حملة الاستمرارية فى هذا النهج" .

وحذر ولد عبد العزيز من التصويت لأى مرشحين من خارج الحزب الحاكم، وقال إن ذلك يعنى العودة للوراء والتخلى عن النهج التنموى الذى شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه انتقد حزب المعارضة الرئيسى "تكتل القوى الديمقراطية" ما اعتبره عدم حياد لجنة الانتخابات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سياسى معارض فى موريتانيا وإحالته للمحاكمة

موريتانيا تعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية

حملات دعائية

الانتخابات البرلمانية

أخبار موريتانيا

موريتانيا

انتخابات موريتانيا




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة