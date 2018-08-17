بث مباشر لمراسم حرق جثمان رئيس وزراء الهند الأسبق

كتب : أحمد علوى

يبث "اليوم السابع" مراسم حرق جثمان رئيس الوزراء الهندى الأسبق أتال فاجبانى الذى توفى أمس الخميس عن عمر يناهز الـ93 عاما.

ويعد فاجبايى هو الذى أمر بإجراء تجارب نووية لتحويل الهند إلى قوة نووية، وسافر أيضا إلى باكستان فى حافلة فى بادرة دبلوماسية كبيرة.

وكان السياسى والشاعر فاجبايى، واحدا من أكثر قادة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسى القومى شعبية وهو نفس الحزب الذى ينتمى له رئيس الوزراء الحالى ناريندرا مودى.

لكن على النقيض من مودى الذى يقول منتقدوه إنه شخصية استقطابية رغم تعهداته بتحقيق تنمية شاملة فى الهند التى يقطنها 1.3 مليار شخص، فقد كان فاجبايى الوجه المعتدل للتيار الهندوسى القومى ونال إعجاب بعض خصومه.