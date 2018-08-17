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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:07 م
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بالزغاريد.. المصريون يدخلون الأراضى المقدسة وسط كرم ضيافة سعودى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:02 م
بالزغاريد.. المصريون يدخلون الأراضى المقدسة وسط كرم ضيافة سعودى موسم الحج
كتب خالد إبراهيم
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أجواء روحانية عظيمة تعيشها الجالية المصرية فى الأراضى المقدسة، استعدادا لأداء فريضة الحج.

وقامت وزارة الإعلام السعودية بتسجيل تلك اللحظات السعيدة للحجاج فور وصولهم للأراضى المقدسة، وهو ما حدث مع عدد من الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى مكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. 

 

 

 

وأظهر الفيديو

، وتحديدا من كبار السن، والسيدات، اللاتى قمن بإطلاق الزغاريد ابتهاجا بالوصول، الأمر الذى قابله السعوديون بكرم ضيافة كبير.


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