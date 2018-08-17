بالزغاريد.. المصريون يدخلون الأراضى المقدسة وسط كرم ضيافة سعودى

كتب خالد إبراهيم

أجواء روحانية عظيمة تعيشها الجالية المصرية فى الأراضى المقدسة، استعدادا لأداء فريضة الحج.

وقامت وزارة الإعلام السعودية بتسجيل تلك اللحظات السعيدة للحجاج فور وصولهم للأراضى المقدسة، وهو ما حدث مع عدد من الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى مكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

بهجة وزغاريد في الأرجاء.. حجاج مصر يصلون إلى مكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.@KingGuests @CGCSaudi #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/fiC2ldnSLq

— الحج 1439هـ - Hajj 2018 (@HajjMedia) August 17, 2018

وأظهر الفيديو

، وتحديدا من كبار السن، والسيدات، اللاتى قمن بإطلاق الزغاريد ابتهاجا بالوصول، الأمر الذى قابله السعوديون بكرم ضيافة كبير.