انهيار جزئى بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم – رباب الجالي

وقع انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين، خلف مستشفى النقل البرى، بمدينة الفيوم، بسبب قدم وتهالك المنزل، وتسرب مياه الصرف بأرضية حجرة المطبخ، دون وقوع إصابات أو وفيات.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانهيار جزء من منزل خلف مستشفى النقل البري بمنطقة الحواتم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار أرضية حجرة المطبخ بالطابق الأول العلوي المسقوف بالعروق الخشبية والألواح بمنزل مكون من طابقين على مساحة 60 متر، تقطن به أسرة واحدة ملك المواطن "ناصر شحاتة.أ.ي" (54 سنة - سكرتير مدرسة)، دون إصابات أو وفيات.

وقال مالك المنزل، فى محضر الشرطة، أن حدوث الانهيار نتيجة قدم وتهالك المنزل، وتسرب مياه الصرف بأرضية حجرة المطبخ، وتم التنسيق مع مجلس مدينة الفيوم، وانتقل رئيس الحى ومسئولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأفادوا بعدم وجود خطورة على المنازل المجاورة، وتقرر إخلاء المنازل مؤقتا لحين الانتهاء من المعاينة النهائية، وتقرر إخلاء المنزل والحصول على تعهد على مالك المنزل.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 3193 لسنة 2018م إداري قسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.