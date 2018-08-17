"النقل" تتعاقد على 500 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة وفقًا لتوجيهات الرئيس

كتب أحمد عبد الرحمن

كشف الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن استيائه الشديد لعدم وجود عربات درجة ثالثة مكيفة، قائلاً: "الرئيس أضايق لعدم وجود قطارات درجة ثالثة مكيفة.. وهنتعاقد على 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لأهالينا البسطاء".

وأضاف خلال حواره لكاميرا برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن الرئيس أعطى توجيهات واضحة بالتعاقد على عربات مكيفة للدرجة الثالثة، مضيفًا أن هذه الخدمة لأول مرة ستدخل منظومة السكك الحديدية.

وشدد وزير النقل على أن السكك الحديدية مستعدة لعيد الأضحى المبارك عن اهتمام وترقب كبير.

وذكر وزير النقل، أن السكك الحديدية ستتعاقد على 1300 عربة حديثة خلال أسبوعين فى أكبر صفقة للهيئة.