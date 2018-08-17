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المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:00 ص
المرور: حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق إسكندرية الزراعى تحويلة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، حواجز حديدية وعلامات إرشادية بمحيط الإغلاق الجزئى لطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى منعًا للزحام، أثناء إجراء أعمال تطوير ورصف الطبقة الإسفلتية لكوبرى إيتاى البارود، مع ترك حارات أخرى لحركة السيارات، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

 

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال، ليتم استقطاع نصف عرض الاتجاه لتنفيذ الأعمال مع ترك باقى عرض الطريق لتسيير حركة السيارات، على أن يتم البدء فى تنفيذها بالاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة، ومع الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


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