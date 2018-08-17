video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الليرة التركية تنخفض مجددا أمام الدولار وأمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:33 ص
الليرة التركية تنخفض مجددا أمام الدولار وأمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة الليرة التركية
اسطنبول (رويترز)
إضافة تعليق

انخفضت العملة التركية اليوم الجمعة، مسجلة 5.86 ليرة للدولار بعد إغلاقها أمس على مستوى 5.8150 مع تحذير الولايات المتحدة تركيا، من أن تتوقع مزيدا من العقوبات ما لم تفرج عن القس الأمريكى المحتجز أندرو برانسون.

وهبطت الليرة 35 % مقابل الدولار هذا العام بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين العضوين فى حلف شمال الأطلسى، وغذت الخسائر مخاوف بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أمس الخميس خلال اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب "لدينا المزيد الذى نخطط للقيام به إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وذكر ترامب لاحقا على تويتر أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برانسون الذى وصفه بأنه "رهينة وطنى عظيم". وقال "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل برئ، لكننا سنخنق تركيا".

جاءت التصريحات الأمريكية بعدما طمأن وزير المالية التركى براءت ألبيرق المستثمرين أمس إلى أن تركيا ستخرج من أزمة عملتها أكثر قوة، مشددا على أن البنوك التركية قوية وعلى أن بلاده ستتجاوز خلافها مع الولايات المتحدة.

وتلقى خبراء اقتصاديون تعليقات ألبيرق، صهر أردوغان، بترحيب متحفظ، وتماسكت الليرة بعد تصريحاته. وارتفعت بصورة ملحوظة من مستوى متدن قياسى بلغ 7.24 ليرة للدولار سجلته فى بداية هذا الأسبوع بدعم من إجراءات اتخاذها البنك المركزى وتعهد قطرى باستثمار 15 مليار دولار فى تركيا.

وتبادلت الولايات المتحدة وتركيا رفع الرسوم الجمركية فى ظل محاولات ترامب لإقناع أردوغان بالإفراج عن برانسون الذى ينفى الاتهامات الموجهة له بالضلوع فى محاولة الانقلاب فى تركيا قبل نحو عامين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. "أزمة الليرة" متاجر بلا زبائن و انخفاض رواتب الموظفين

هبوط الليرة التركية بعد تهديدات واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة

الليرة التركية

تركيا

أخبار تركيا

انهيار الاقتصاد التركى

الليرة التركيو

الدولار

أمريكا

فرض عقوبات جديدة




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة