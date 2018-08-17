سارة علام

دعت اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة كافة الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة، لتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة إجراءات أولها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس والخضوع ماليًا وروحيًا للبابا تواضروس والرجوع لشروط لائحة الرهبنة.

وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة، أن الكنيسة منحت مهلة شهرًا لتقنين الأوضاع وأى مخالف فهو خارج عن الكنيسة وعاص لها.

الكنيسة تدعو الأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها وتمهلها شهرًا من اليوم

سارة علام

دعت اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة كافة الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة لتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة إجراءات أولها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس والخضوع ماليًا وروحيًا للبابا تواضروس والرجوع لشروط لائحة الرهبنة

وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة إن الكنيسة منحت مهلة شهرًا لتقنين الأوضاع وأي مخالف فهو خارج عن الكنيسة وعاص لها

تواضروس، اديرة غير معترف بها، الكنيسة