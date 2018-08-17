video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكنيسة تدعو الأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها وتمهلها شهرًا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:07 ص
الكنيسة تدعو الأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها وتمهلها شهرًا البابا تواضروس
سارة علام
إضافة تعليق

دعت اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة كافة الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة، لتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة إجراءات أولها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس والخضوع ماليًا وروحيًا للبابا تواضروس والرجوع لشروط لائحة الرهبنة.

 
 
وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة، أن الكنيسة منحت مهلة شهرًا لتقنين الأوضاع وأى مخالف فهو خارج عن الكنيسة وعاص لها.
 
الكنيسة تدعو الأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها وتمهلها شهرًا من اليوم
 
سارة علام
 
دعت اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة كافة الأديرة غير المعترف بها كنسيًا للتقدم رسميًا للكنيسة لتقنين أوضاعها وذلك من خلال عدة إجراءات أولها تسجيل الأرض باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس والخضوع ماليًا وروحيًا للبابا تواضروس والرجوع لشروط لائحة الرهبنة 
 
وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة إن الكنيسة منحت مهلة شهرًا لتقنين الأوضاع وأي مخالف فهو خارج عن الكنيسة وعاص لها
تواضروس، اديرة غير معترف بها، الكنيسة

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار تجريد "فلتاؤس المقارى" ينتظر توقيع قداسة البابا تواضروس.. الكنيسة تدرس إسناد رئاسة الدير للأنبا مقار أسقف الشرقية.. ونقل الرهبان الشنوديين لأديرة أخرى درءا للأزمات.. ولا مساس بشقيق "إشعياء" بديره بالصعيد

حرق الكنائس جريمة إخوانية لا تسقط بالتقادم.. نجيب جبرائيل: حركنا دعوى بـ"الجنائية الدولية" ضد التنظيم.. وعضو "القومى لحقوق الإنسان" يدعو لعقد مؤتمرات دولية توثق الاعتداءات.. والنائب مجدى ملك: استهدفوا حرق الوطن

تواضروس

اديرة غير معترف بها

الكنيسة




لا تفوتك
وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

وفد أمنى مصرى رفيع المستوى يزور إسرائيل لبحث جهود التهدئة

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

صور.. بعثة الحج المصرية تحدد 70 ألف جنيه تعويض لأسرة المتوفى

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

7 رسائل من وزير التموين للمواطنين قبل العيد.. السلع متوفرة بكميات كبيرة.. والدولة ملتزمة بثبات سعر الخبز المدعم 5 قروش للرغيف.. وأسعار اللحوم الطازجة لم ترتفع.. ويؤكد: "اللى مش هيصحح بيانات بطاقته هنوقفها"

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

فيديو وصور.. رضا حمد محفظ قرآن بلا ذراعين يجيد تنس الطاولة.. تحدى الظروف وحصل على ليسانس الشريعة ويناشد الأزهر تبني موهبته.. يكتب بفمه ويتعامل مع العالم الافتراضى.. ويؤكد: أتمنى رفع علم مصر فى المحافل الدولية

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

زوجة هشام عبد الله تهدد الإخوان بعد القبض عليه: "هطربقها على دماغ الكل"

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة