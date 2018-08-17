الكرملين: لن نعلق على تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات هلسنكى بين بوتين وترامب

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أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الجمعة، أنها لن تعلق على التفاصيل الجديدة عن مفاوضات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى حول التسوية السورية.

وقال السكرتير الصحفى للرئيس الروسى دميترى بيسكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إجابة على سؤال حول رد فعل "الكرملين" تجاه التفاصيل التى ظهرت من الجانب الأمريكى عن مفاوضات هلسنكي: "لقد تحدثنا بالفعل عن قمة هلسنكى، ولا يوجد ما نضيفه.. لن أعلق على ذلك".

كانت وسائل إعلامية قد نقلت عن مصدر فى الإدارة الأمريكية قوله: "إن بوتين وترامب اتفقا فى قمة هلسنكى التى عقدت فى 16 يوليو، على أن تقوم القوات الإيرانية بمغادرة سوريا".

يذكر أن بوتين وترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما بالعاصمة الفنلندية "هلسنكي" فى 16 يوليو، وناقشا - خلالها - أزمة اللاجئين السوريين، والموقف فى أوكرانيا، والتمدد النووى، إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.