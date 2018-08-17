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الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:00 م
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القوات العسكرية بـ "بنط" تستعيد بلدة استراتيجية من قبضة متشددين بالصومال

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:24 م
القوات العسكرية بـ "بنط" تستعيد بلدة استراتيجية من قبضة متشددين بالصومال أحداث الصومال - أرشيفية
رويترز
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قال النقيب سعيد محمد ديرى، إن قوات عسكرية تابعة لمنطقة بلاد بنط شبه المستقلة، اليوم الجمعة، استعادت بلدة استراتيجية من قبضة حركة الشباب الإسلامية المتشددة، مؤكداً على أن قواته استعادت بلدة أف أرور دون قتال، مشيرا إلى أن هذه البلدة لها أهمية لكبيرة حيث أن الطريق الرئيسى الذى يربط مدينتى جاروى وبوصاصو والعاصمة الصومالية مقديشو يقع على مقربة منها.
 
وأضاف "ديرى" أن المتشددون فروا إلى التلال وستقوم القوات بملاحقتهم، مضيفا أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على البلدة الشهر الماضى، حيث خاضت قوات بلاد "بنط" اشتباكات ضد مقاتلى الحركة عدة مرات للسيطرة على البلدة.
 
وأفاد أن حركة الشباب تريد إخراج قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى من الصومال والإطاحة بالحكومة المركزية وإنشاء إدارة تطبق تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن الهجمات فى بلاد بنط نادرة وهى منطقة لها حكومة وقوات أمن خاصة بها وتقع فى الطرف الشمالى الشرقى للقرن الأفريقى.
 

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بنط

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المتشددين بالصومال




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