القبض على شقيقين تخصصا فى سرقة كابلات التليفونات بطوخ وبحوزتهما 500 كيلو

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت مديرية امن القليوبية، من القبض على شقيقان يعملان فى الخردة، وتكثف الجهود للقبض على متهم ثالث بطوخ، قاموا بسرقة كابلات تليفونات نحاسية تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وضبط بحوزتهما 500 كيلو جرام نحاس من أسلاك التليفونات، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد ضبط كلا من "ع ع " 38 سنة، وشقيقه "أ " 26 سنة بحوتهما 120 قطعة من كابلات التليفونات النحاسية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان عاملان خردة، وبسؤالهما عن مصدر الكابلات أفادا بأنهما حصلا عليها من متهم ثالث يدعى "محمد" من مدينة قها، قام ببيع الكابلات لهما خردة، وقدرت الكميات بنحو 500 كيلو نحاس من الكابلات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.