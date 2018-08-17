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"الصحة الكويتية" تنفى ما تردد حول سرقة أعضاء بشرية بأحد مستشفياتها

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:51 م
"الصحة الكويتية" تنفى ما تردد حول سرقة أعضاء بشرية بأحد مستشفياتها وزير الصحة الكويتى
الكويت (أ ش أ)
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نفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى، حول سرقة أعضاء بشرية بأحد المستشفيات، مؤكدة احترامها والتزامها بالقانون الكويتى لزراعة الأعضاء والقوانين الدولية كافة لمنع الإتجار بالأعضاء.

وأوضحت الصحة الكويتية - فى بيان اليوم الجمعة، "أن حقيقة الواقعة تتمثل فى نجاح عملية نقل كبد من وافد بنجلاديشى متوفى إلى مواطنة كويتية بمستشفى الفروانية بداية الشهر الجاري؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات الخطية من ذوى المتوفى".

وطالبت وزارة الصحة الكويتية بضرورة تحرى الدقة قبل نشر أى خبر، كون أن نشر مثل هذه الأخبار، يؤثر على سمعة قسم زراعة الأعضاء، الذى يقوم بدور إنسانى لإنقاذ حياة المرضى.

 


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