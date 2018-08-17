السيطرة على حريق التهم محتويات 10 محال تجارية ببنى شقير بأسيوط

نشب حريق هائل فى عدد من المحال والأكشاك التجارية، والتهمت النيران محتوياتها بالكامل، بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بنى شقير، بنشوب حريق هائل التهمت نيرانه 10 أكشاك ومحال تجارية متجاورة وأحرقت جميع محتوياتها.

وبانتقال قوات الشرطة والحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، تم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وبالفحص تبين أن اشتعال مواد بترولية وبنزين وزيوت فى إحدى المحال تسبب فى اشتعاله بالكامل وانتقال النيران لباقى المحال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى حصر الخسائر، وإبلاغ الجهات المسئولة بها لبيان صرف تعويضات من عدمه.