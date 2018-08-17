السودان وإثيوبيا يوقعان اتفاقا لنشر قوات مشتركة على الحدود بينهما

الخرطوم /أ ش أ/

وقعت القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الإثيوبية، الخميس بالخرطوم، اتفاقا لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين، بهدف مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والقضاء على أى توترات أمنية.

وأوضح رئيس الأركان المشتركة السودانية كمال عبدالمعروف، فى تصريحات صحفية عقب المباحثات، أن زيارة وفد الأركان المشتركة الإثيوبية تأتى فى إطار التنسيق المستمر والعمل المشترك بين الجانبين.

وقال عبد المعروف إن العلاقات بين البلدين أزلية وتاريخية، وعلاقات جيشى البلدين تسودها روابط تاريخية، ونوه إلى عقد لقاءات بين آليات ولجان فنية على أعلى المستويات على الحدود المشتركة، بهدف القضاء على التوترات وإنهائها من خلال طاولة مفاوضات.

من جانبه ، قال رئيس أركان الجيش الإثيوبى سعارا مكونن إن السودان وإثيوبيا تعاونتا خلال المرحلة السابقة من أجل الاضطلاع بحماية الحدود المشتركة ، لافتاً إلى أن القوات المشتركة ستنتشر على حدود البلدين، وفقاً للاتفاق وستعمل جنباً إلى جنب لمكافحة المهدِّدات الأمنية ومنع كل الأنشطة السالبة على الحدود.