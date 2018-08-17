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"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:36 م
"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة كوكب الزهرة - أرشيفية
كتب محمد محسوب
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تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية فريدة ألا وهى وقوع كوكب الزهرة فى أكبر استطالة له، والتى تعد من أبرز الظواهر خلال الشهر الجارى.
 
ومن الممكن أن يرى اقتران الكوكب بالعين المجردة بوضوح فى كبد السماء، حيث يظهر الزهرة فى صورة نجم أبيض فائق اللمعان فى الأفق الشرقى.
 
وقال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"اليوم السابع"، إن كوكب الزهرة هو ثانى كوكب من حيث البعد عن الشمس ويقع فى داخل مدار الأرض، ما يعنى أن هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس فى سماء الأرض مثل القمر عندما يكون فى طور البدر المكتمل، ولا يمكن لهذا الكوكب أن يبتعد عن الشمس 90 درجة مثل القمر عندما يكون فى التربيع الأول بسماء المساء أو التربيع الأخير بسماء الفجر.

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