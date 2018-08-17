"الرياضة أسلوب حياه" مهرجان للدراجات والمشى بمديرية شباب الإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية أن المديرية متمثلة فى إدارة الرياضة نظمت اليوم، مهرجانا للدراجات والمشى تحت شعار "الرياضة أسلوب وحياة"، بمشاركة 50 مشاركا من أعضاء الهيئات الشبابية التابعة لفرعى حى أول وثان الإسماعيلية.

وكانت بداية خط السيرمن أمام حديقة النصر مرورا بالجامعة القديمة - صالة الهيئة رقم 2 - مركز البحوث - كورنيش توليب، ثم العودة مرة أخرى لنفس نقطة البداية، وذلك تحت رعاية الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

وأشار مدير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إلى أن هذا المهرجان، يأتى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطنين من جميع النواحى وخصوصا الناحية البدنية.