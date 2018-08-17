الرى تنفذ أعمال إحلال وتجديد حجوزات وهدارات نهايات الترع بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أعمال إحلال وتجديد، أعمال إحلال وتجديد لحجوزات وهدارات نهايات الترع بمركز إدفو شمال المحافظة.

شملت الجهود أعمال إحلال وتجديد قنطرة حجز على الفرع القبلى لطلمبات الحجز، وذلك ضمن عمليه إحلال وتجديد افمام وحجوزات وهدارات نهايات الترع بالمنطقه الشمالية هندسه إدفو شرق.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات رئيس قطاع الرى ورئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى و توجهات رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وتحت قيادة رئيس الإدارة المركزية بمحافظة أسوان ومدير عام الموارد المائية و الرى بمحافظة أسوان.