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الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:58 م
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الرئيس الصينى يعزى إيطاليا فى ضحايا حادث انهيار جسر "جنوة"

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:39 م
الرئيس الصينى يعزى إيطاليا فى ضحايا حادث انهيار جسر "جنوة" الرئيس الصينى شئ جين بينج
بكين (أ ش أ)
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قدم الرئيس الصينى، شى جين بينج، اليوم الجمعة، تعازيه إلى نظيره الإيطالى سيرجيو ماتاريلا، فى ضحايا انهيار جسر جنوة ، والذى أسفر عن مقتل العشرات.

وقال شى جين بينج - فى رسالته التى بعث بها إلى ماتاريلا - إنه شعر بالصدمة لسماع أنباء الحادث الذى تسبب فى خسارة بشرية فادحة وضرر فى الممتلكات، معربًا عن تعازيه بالإنابة عن الحكومة والشعب الصينى فى الضحايا وتعاطفه مع المصابين والعائلات المكلومة.

وأبدى ثقته فى قدرة الحكومة والشعب الإيطالى فى ظل قيادة ماتاريلا ، على التغلب على المصاعب الناجمة عن الحادث.

وفى سياق متصل، بعث رئيس مجلس الدولة الصينى (رئيس الوزراء) لى كه تشيانج، بتعازيه إلى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي، حيث أعرب عن أمله فى الشفاء العاجل لمصابى الحادث، وأن تعود حياة السكان المحليين إلى طبيعتها.

يشار إلى أن جسرًا على طريق سريع انهار يوم الثلاثاء فى مدينة جنوة بشمال غربى إيطاليا، ما أدى إلى مقتل 39 شخصًا وإصابة 15 آخرين، فيما لايزال مصير ما بين 10 إلى 20 شخصًا مجهولاً حتى الآن.

 


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