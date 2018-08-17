الخارجية العراقية تدين قصف تركيا لسنجار وتنفى وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة

أدانت ‏وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، الضربات الجوية التركية على مناطق سنجار، ضمن محور السكان المدنيين، نافية وجود أى تنسيق بين بغداد وأنقرة بهذا الصدد.

وجدد الدكتور أحمد محجوب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية العراقية، دعوة العراق لتركيا لمغادرة قواتها للأراضى العراقية، التى تتواجد فيها بمنطقة (بعشيقة).

وأكد محجوب أن "تواجد هذه القوات التركية مخالف للاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام السيادة المتبادل".

وشدد المتحدث باسم الخارجية العراقية على أن "عمق العلاقات والتعاون المنشود بين العراق والجارة تركيا يجب أن يستند إلى رؤية موحدة فى القضاء على الإرهاب بكل أشكاله، وبما يحافظ على حياة المدنيين العزل، وإبعادهم عن مناطق التوتر".