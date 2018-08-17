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الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:57 ص
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الخارجية السعودية تصدر أكثر من 1.7 مليون تأشيرة حج للعام الجارى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:33 ص
الخارجية السعودية تصدر أكثر من 1.7 مليون تأشيرة حج للعام الجارى حجاج بيت الله الحرام
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أصدرت وزارة الخارجية السعودية أكثر من 1.7 مليون تأشيرة دخول لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات التى يتطلب دخولها إلى المملكة الحصول على تأشيرة لموسم الحج للعام الحالى 1439هـ .

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسرى - فى تصريح اليوم لوكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة إن الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام فى جميع الدول الإسلامية أو الدول التى فيها مسلمون، ووصل العدد النهائى للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول (1.720.680(.


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