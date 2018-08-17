التعليم تعلن إنهاء الدراسة فى الصفوف الأولى بعد 3 أسابيع من باقى المراحل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة لن تقلل من البرنامج الزمنى للمنهج التعليمى 3 أسابيع كما تردد مؤخرا، مؤكدا أن الدراسة ستنتهى فى السنوات الأولى بعد 3 أسابيع من انتهاء الدراسة بالنسبة لزملائهم فى النظام القديم.

وأوضح الوزير، خلال رده على أحد متابعيه على فيس بوك: "أعتقد أن تأجيل الدراسة يعنى إلغاء تطبيق النظام الجديد، فالوزارة تعمل ليل نهار في ظروف شاقة لمعالجة موروث شديد التعقيد وبأدوات قليلة وسوف نسعد، خلال أسابيع قليلة عندما ترى النظام الجديد في KG1، KG2، P1 وترى المناهج الجديدة ودليل المعلم والفلسفة الجديدة وكل هذا تم إنجازه والكتب في المطابع في هذه اللحظة.. لقد انتهينا من تدريب الـ-Master Trainers وستنتهى الموجة "الأولى" من تدريب 128 ألف معلم رياض أطفال وأولى إبتدائى بعد العيد بينما التدريب سوف يكون على مدار العام الدراسي كله وليس تدريباً تقليديا".

وأضاف: "أما فى المرحلة الثانوية فقد تعاقدت الدولة على 708000 جهاز تابلت فى طريقها إلى مصر وقد انتهينا من توصيل 1400 مدرسة بالألياف الضوئية وسوف نبدأ بعد العيد في بناء شبكات داخلية في 2500 مدرسة حول الجمهورية، وقد انتهينا من تدريب أكثر من 100 خبير بواسطة شركة Pearson على كتابة اسئلة الإمتحانات الجديدة ويجري إعداد بنك الأسئلة الإلكتروني بينما نجهز لأبنائنا حالياً كم هائل من المواد العلمية الرقمية لخدمة التطوير المستهدف في طريقة التعلم وسوف نرى هذا كله خلال 4 أسابيع.

وتساءل وزير التربية والتعليم: "هل ترى كل هذا العمل "صفراً كبيراً" حقاً؟؟ وهل بهذه البساطة نستهين بجهد المئات من الأساتذة والمؤسسات الدولية ونصف كل هذا بأنه "خواطر وزير التعليم"؟.. عذراً يا أفندم، لقد حققنا فى 16 شهراً أكثر مما تحقق فى 50 سنة سابقة ونتعاون معاً كي ننهض بتعليم أبنائنا، وتابع:"الطريق شاق جداً لكن النية معقودة أن ننجح بإذن الله وتعاون الجميع بدلاً من تصدير التشكيك والإحباط لمن يجتهدون ويعملون للأفضل".