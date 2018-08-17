التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تجرى تحقيقا مع أحد دور المسنين

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ، أن المديرية قد قامت بإجراء تحقيق حول طبيعة معاملة المسنين فى أحد دور المسنين و هى " دار كريم" لرعاية المسنين و ذلك نظرا" لما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الدار حيث يقيم فى الدار إجمالي عدد (53) مسن و مسنة.

و قد أصدر محمد كمال الحجاجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية تعليمات فورية بسرعة التوجه للدار المذكورة ، و التحقق من أحوال المسنين المقيمين بالدار، و توجه فريق من مديرية التضامن الاجتماعى مكون من مدير إدارة الأسرة و الطفولة بالمديرية ، و برفقتها كبير اخصائيين بالإدارة، توجهت للدارو تفقد الفريق الدار و تم إجراء تحقيق مع العاملين و الاستماع الى المسنين المقيمين بالدار للوقوف على طبيعة معاملتهم و أحوالهم داخل الدار ، كل حالة من المسنين على حدى .

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى على أن المسنين بالدار قد أكدوا على حسن المعاملة و إنهم بحالة جيدة ، كما أكدوا على أن القائمين على الدار يقومون برعايتهم ، و انه لا يوجد تعدي عليهم بأى شكل من الاشكال ، و أن المقيمين بالدار يلقون الرعاية و الخدمة الجيدة و الاهتمام من مأكل و ملبس و دواء و نظافة شخصية، و تبين خلال الزيارة وجود حالات مرضية من المقيمين بالدار مثل (حالات الزهايمير – و الاعاقة – و الصم و البكم ).

و أكدت مديرية التضامن بالاسكندرية على متابعة دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، و تطبيق أحدث التعليمات الواردة في هذا الشأن من الوزارة، و في حالة وجود أى شكوى قد يقدمها مقيم في أحد الدور أو حتى من المهتمين و المتابعين، تقوم المديرية بتتبعها حتى تقف على حقيقة الأوضاع و تصحيح المسار في حالة وجود أى خلل.