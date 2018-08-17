التخطيط تعلن شروط اختيار المشاركين ببرنامج اتقان مهارات العمل لرجال الأعمال

كتب مصطفى عبد التواب

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن شروط ومعايير اختيار المشاركين ببرنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" والذى سينفذه المشروع بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة بهدف تنفيذ برامج تدريبية لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر وتعجيل نمو رواد الأعمال ليصبحوا قادة السوق العالمى فى المستقبل.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن البرنامج يقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية فى مجالات إدارة المشروعات، إدارة المخاطر، إدارة التسويق، إدارة العمليات والجودة، تشجيع الابتكار، الموارد البشرية لرجال الأعمال، التمويل لغير المؤسسين الماليين والشركات الناشئة، وكذلك التمويل والتقييم للشركات الناشئة، مضيفة أنه فى نهاية الدورة التدريبية سيقوم المتدرب بعمل مشروع ليطبق على أرض الواقع ما تعلمه واكتسبه من خبرات ومهارات خلال مدة الدورات التدريبية.

أضافت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الهدف الأساسى من البرنامج هو مساعدة رواد الأعمال على إطلاق مشاريع جديدة وإدارة أعمالهم بفعالية من خلال منحهم المعرفة الأساسية اللازمة للنجاح فى مختلف مجالات الشركات الناشئة، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030 الذى يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.

من جانبها أعلنت الدكتورة غادة خليل، مدير المكتب الفنى لوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، عن معايير وشروط اختيار المشاركين فى البرنامج والتى تتمثل فى أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 45 عاما، مع توافر القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية على الاقل بشكل متوسط أو متقدم، كذلك يفضل الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الاعمال، مع القدرة على الالتزام طوال مدة البرنامج فى عطلات نهاية الاسبوع لمدة 4 شهور.

أضافت غادة خليل، أنه على من يرغب فى التقدم والاشتراك فى البرنامج ملئ استمارة التقديم الموجودة على الموقع الإلكترونى لمشروع رواد 2030 (WWW.Rowad2030.com) فى موعد اقصاه 8 سبتمبر 2018، على أن يتم التواصل مع المؤهلين تمهيدا لمرحلة المقابلات الشخصية.