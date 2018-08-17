"التجاريين" تمنح أعضائها تخفيضات 40% من رسوم الماجستير بالأكاديمية العربية

كتبت آية دعبس

قال الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، إن الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة، وقع بروتوكول تعاون، مع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وذلك لمنح أعضاء نقابة التجاريين وأسرهم على مستوى الجمهورية منح جزئية، بتخفيض نسبته 40% من رسوم المقررات الدراسية لبرنامج الماجستير المهنى.

وأوضح قابيل، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك التخفيض فى تخصصات: المصارف، الأسواق المالية، الإدارة المالية، الموارد البشرية باللغتين العربيىة والإنجليزية، مشيرا إلى أنها معتمدة من جميعها من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن البروتوكول فى إطار الدور المشترك للنقابة والأكاديمية بتطوير وتنمية مهارات وقدرات أعضاء النقابة.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، هى إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.