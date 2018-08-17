video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يبعث ببرقيات تهنئة بالعيد للرئيس السيسى ورئيس الوزراء

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:02 م
البابا تواضروس يبعث ببرقيات تهنئة بالعيد للرئيس السيسى ورئيس الوزراء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية- أرشيفية
سارة علام
إضافة تعليق
 
أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
 
وقال البابا فى برقية التهنئة: "يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأطيب التهانى القلبية وصادق الدعوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمدكم العون الكامل فى الذود عن وطننا الغالى فى مواجهة الأخطار والتحديات التى تحيط به وأيضًا بناء مصر الحديثة لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة بما يحقق طموحات شعب مصر العظيم من أمن واستقرار وتقدمٍ ورخاء". 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كيف سعى البابا تواضروس لحل معضلة الأحوال الشخصية لدى الأقباط ؟

قرار تجريد "فلتاؤس المقارى" ينتظر توقيع قداسة البابا تواضروس.. الكنيسة تدرس إسناد رئاسة الدير للأنبا مقار أسقف الشرقية.. ونقل الرهبان الشنوديين لأديرة أخرى درءا للأزمات.. ولا مساس بشقيق "إشعياء" بديره بالصعيد

البابا تواضروس: الكنيسة فقدت الأنبا ارسانيوس شيخ فاضل محبا للصلاة والتسبيح

الكنيسة

عيد الاضحى

تواضروس الثاني




لا تفوتك
روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

"الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة