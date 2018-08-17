البابا تواضروس يبعث ببرقيات تهنئة بالعيد للرئيس السيسى ورئيس الوزراء

أرسل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وقال البابا فى برقية التهنئة: "يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأطيب التهانى القلبية وصادق الدعوات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، طالبين من الله أن يمنحكم موفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمدكم العون الكامل فى الذود عن وطننا الغالى فى مواجهة الأخطار والتحديات التى تحيط به وأيضًا بناء مصر الحديثة لتستكملوا مسيرتكم الوطنية المخلصة بما يحقق طموحات شعب مصر العظيم من أمن واستقرار وتقدمٍ ورخاء".