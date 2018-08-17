الاحتلال الإسرائيلى: لن نتدخل حال أقيمت احتجاجات غزة اليوم بعيدا عن الحدود

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وقال جيش الاحتلال إن يوم الجمعة هو "يوم الاختبار" لحركة حماس، بشأن التزامها بالحفاظ على الهدوء، على الرغم من دعوات الحركة إلى الاستمرار بالاحتجاجات، على الحدود.

وأكد مسؤول عسكرى إسرائيلى، أن حماس معنية بالحفاظ على الهدوء، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال لن يتدخل، إذا أقيمت الاحتجاجات بعيدا عن الحدود، وأنهم يعملون وفقا للمعادلة التى وضعتها الحكومة وهى "هدوء مقابل هدوء".

ويخرج الفلسطينيون فى قطاع غزة منذ 30 الماضى اتجاه السياج الفاصل ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وبلغ اجمالى عدد شهداء مسيرات العودة 168 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 18 ألف جريح.