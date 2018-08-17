الإليزيه: ماكرون وميركل يبحثان هاتفيًا الوضع فى سوريا وأوكرانيا وملف الهجرة

باريس (أ ش أ)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًا بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لبحث الملف السورى لا سيما الوضع فى منطقة "إدلب"، "حيث المخاطر الإنسانية مرتفعة جدًا".

وشدد ماكرون وميركل - وفق لبيان للاليزيه - على ضرورة بذل الجهود اللازمة لدعم مسار سياسى شامل يسمح بإرساء سلام دائم فى المنطقة.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع فى أوكرانيا وكذلك عمليات إغاثة المهاجرين فى المتوسط، مؤكدين ضرورة العمل على إيجاد حل أوروبى منسق لمكافحة مهربى البشر واستقبال سفن الإغاثة فى المتوسط.