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الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان تمتع لولا دا سيلفا بحقوقه السياسية فى السجن

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:48 م
الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان تمتع لولا دا سيلفا بحقوقه السياسية فى السجن الأمم المتحدة
جنيف (أ ش أ)
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طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، البرازيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الرئيس السابق لولا دا سيلفا بحقوقه السياسية أثناء وجوده فى السجن، وذلك كمرشح فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وأشارت اللجنة، التى تتألف من خبراء مستقلين فى حقوق الإنسان، فى بيان، إلى أن ذلك يشمل الوصول المناسب إلى وسائل الإعلام وأعضاء حزبه السياسى.

وطالبت اللجنة البرازيل بألا تمنع لولا من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى أن يتم الحكم فى الاستئناف الذى قدمه أمام المحاكم، وعلى أن يكون ذلك ضمن إجراءات قضائية عادلة.

اللجنة أكدت أن هذا الطلب الذى توجهه للبرازيل لا يعنى أنها قد وجدت انتهاكا حتى الآن، وإنما هو إجراء عاجل للحفاظ على حق الرئيس السابق لولا وذلك بانتظار النظر فى القضية على أساس الوقائع الموضوعية والتى ستتم فى العام المقبل.

 


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