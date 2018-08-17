اضبط مخالفة.. انتشار مقالب القمامة بجوار السكة الحديد والمعابر أمام مجلس مدينة قليوب

انتشرت أكوام القمامة بالقرب من شريط السكة الحديد بمنطقة قليوب البلد، ليس هذا فحسب بل لازال العمل جاريا من خلال المعابر الغير شرعية التى نوه عنها اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، مرارا وتكرارا، والعمل على غلقها إلا أنه لا جديد حتى الآن، ولا يتم التحرك من قبل رؤساء المدن إلى فى وجود كارثة كبرى.

الغريب في هذا الأمر أن تلك المنطقة ليست بالبعيدة عن مجلس مدينة قليوب بل أمام المجلس مباشرة، فى ظل غياب الدور التنفيذي من رفع تلك المخلفات التى بدورها تسبب تفشى الأمراض والأوبئة بين قاطنى المنطقة من المواطنين، إلى جاب عدم القيام بغلق المعابر الغير شرعية على طول الخط الحديد بين قليوب وبين القناطر الخيرية.

وتسائل المواطنين عن دور الجهات التنفيذية فى الدمدينة وغيابها عن نقل تلك التراكمات وغلق تلك المعابر وتوفير سبل أسهل للتنقل بين ابناء المنطقة ومنع أية حوادث قد تنتج عن هذا التكاسل.