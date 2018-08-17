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اختبارات غير مضافة للمجموع لطلاب المدارس الفنية لقياس مهارات اللغة

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:24 م
اختبارات غير مضافة للمجموع لطلاب المدارس الفنية لقياس مهارات اللغة وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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وجه الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعليم الفنى، مديرى المديريات باستغلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم كفصل تمهيدى مشترك لتنمية مهارات طلاب التعليم الفنى فى التواصل باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية، ومهارات الرياضيات، والحاسب الآلى، حسب آليات التنفيذ.

 وأكد أنه سيتم عقد اختبارات قبلية وبعدية  لقياس مستوى الطلاب في مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي، قبل تنفيذ برنامج تنمية المهارات، وكذلك عقد اختبار فى نهاية الفصل الدراسى وقبل امتحانات الترم)، على ألا تضاف نتيجة هذا الاختبار للمجموع، وذلك بهدف قياس مدى التحسن فى هذه المهارات، على أن يتم تجميع النتائج على مستوى المحافظات، وتبلغ إلى قطاع التعليم الفنى لدراستها والاستفادة منها فى المستقبل.

وأشار مجاهد إلى أن محتوى منهج تنمية المهارات سيتم بالتنسيق مع مديرو عموم تنمية المواد، وموجهي عموم المواد المركزيين، وموجهي عموم المواد المحليين بالمديرية، من خلال اجتماعات التوجيه الفني والمكتب الفني؛ لتقديم محتوى ما سيتم تدريسه أسبوعيًا لتنمية المهارات الأربعة عالية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى 2018/2019 بالصف الأول بالمدارس الفنية (صناعي، وزراعى، وتجارى، وفندقى) نظام السنوات الثلاث، على أن يتم استقطاع الحصص التي ستخصص لتنمية المهارات من حصص العملى.

 ووجه الدكتور محمد مجاهد مديري المديريات بمتابعة تنفيذ ذلك خاصة الامتحان القبلى والبعدي لقياس المستوى ومدى التقدم في المهارات وموافاة قطاع التعليم الفنى بنتائج هذه الاختبارات مجمعة لكل محافظة، وتوفير المعلمين اللازمين لتدريس الحصص، وفى حالة العجز يتم العرض على المحافظ لتدبير حصص بالأجر من أحد البنود بالمحافظة.

وأوضح مجاهد  أنه سيتم عقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لشرح آليات التنفيذ والإجابة عن جميع الاستفسارات التى سترد من المديريات.  

 


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