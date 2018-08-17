إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية، على مساحة 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما وزعتت 76 ألف طن أسمدة، منهم 46 ألف طن يوريا، و30 ألف طن نترات.

وأكد المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بدأ موسم الحصاد للمحاصيل الصيفية فى جميع قطاعات الزراعية بالمحافظة فتم حصاد 7 أفدنة أرز، و8 أفدنة ذرة، كما تمكنت حملات المديرية من تطهير 2 كيلو من المراوى و8 كيلو من المصارف.

وأضاف عبد العظيم كما عقد ندوة إرشادية عن محصول فول الصويا بمركز كفر الشيخ، وتفقد زراعات القطن مع الحملة القومية للنهوض بالقطن بمراكز كفر الشيخ، وبلطيم، وبيلا، والحامول، ودسوق، وتفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز "كفر الشيخ، قلين، دسوق، الرياض، سيدى سالم".