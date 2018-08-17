video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:31 ص
إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ حملة إزالة تعديات علي الأراضي - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 37 حالة تعد على الأراضى الزراعية، على مساحة 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، كما وزعتت 76 ألف طن أسمدة، منهم 46 ألف طن يوريا، و30 ألف طن نترات. 

وأكد المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بدأ موسم الحصاد للمحاصيل الصيفية فى جميع قطاعات الزراعية بالمحافظة فتم حصاد 7 أفدنة أرز، و8 أفدنة ذرة، كما تمكنت حملات المديرية من تطهير 2 كيلو من المراوى و8 كيلو من المصارف.

وأضاف عبد العظيم كما عقد ندوة إرشادية عن محصول فول الصويا بمركز كفر الشيخ، وتفقد زراعات القطن مع الحملة القومية للنهوض بالقطن بمراكز كفر الشيخ، وبلطيم، وبيلا، والحامول، ودسوق، وتفقد مواقع تطوير الرى الحقلى بمراكز "كفر الشيخ، قلين، دسوق، الرياض، سيدى سالم".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أمن دمياط" يشن حملات لإزالة الإشغالات بدمياط الجديدة ورأس البر

اسمده

ارز

محافظة كفر الشيخ

حصاد

تطوير

ذره

مراكز

ازاله تعديات




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة