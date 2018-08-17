إحالة عاطل للجنايات بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالأزبكية

كتب عبد الله محمود

أحال المستشار المحامى العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية، عاطل " مسجل خطر " إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالأزبكية وذلك أثناء قيامه بترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبط كمية كبيرة من المخدر بحوزته، وذلك عقب انتهاء التحقيق مع المتهم، والتأكد من ارتكابه واقعة الاتجار فى المواد المخدرة.

البداية كانت بتلقى ضباط الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بقيام " محمد.ع " 36 سنة عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة " هيروين "، متخذا من منزله بالمنطقة وكرا لترويج مخدر الهيروين، وبجمع المعلومات اللازمة، وعمل التحريات حول الواقعة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم وبحوزته أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة " مخدر الهيروين "، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر " الهيروين " بلغت 250 جرام، كما ضبط بحوزته أيضا كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، تم اقتياده إلى القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وبمناقشته بمعرفة ضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة مكافحة المخدرات عن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزتها، أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وعن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو من متحصلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التى أحالته بدورها عقب أنتهاء التحقيقات معه إلى محكمة الجنايات .