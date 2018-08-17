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أمن القليوبية يضبط 4 كيلو جرام فودو قبل ترويجها بعيد الأضحى المبارك

الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:43 م
أمن القليوبية يضبط 4 كيلو جرام فودو قبل ترويجها بعيد الأضحى المبارك اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على عاطل لقيامه بترويج على الشباب قبل عيد الأضحى المبارك، تم ضبط المتهم وبحوزته 4 كيلو فودو، وتم التحفظ على المتهم وبحوزته الكميه ومبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد تردد عاطل من منطقة الشرابية بالقاهرة على منطقة شبرا الخيمة دائرة قسم أول لترويج المخدرات.

 

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن،  وتم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهم يدعى "ع س م " 20 سنة عاطل، من الشرابية بالقاهرة، وأنه يتردد على دائرة القسم لتوزيع نبات الفودو المخدر بين الشباب قبل عيد الأضحى المبارك.

 

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته 4 كيلو فودو وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالى ألف جنيه،  واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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