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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:47 م
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ألمانيا توجه اتهامات بالإرهاب إلى مواطن فى صفوف "طالبان" بأفغانستان

الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:24 م
ألمانيا توجه اتهامات بالإرهاب إلى مواطن فى صفوف "طالبان" بأفغانستان حركة طالبان
برلين (أ ش أ)
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وجّه الإدعاء العام الألمانى اتهامات إلى مواطن ألمانى بالانتماء إلى منظمة إرهابية والشروع فى القتل وجرائم أسلحة بعد الاشتباه فى قتاله إلى جانب صفوف حركة "طالبان" فى أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن المدعين الفدراليين الألمان قولهم اليوم الجمعة، إن لائحة الاتهام ضد شخص يُدعى "توماس"، لم يُذكر اسمه بشكل كامل طبقاً لقواعد الخصوصية فى ألمانيا، يبلغ من العمر 37 عاماً، قُدِّمت فى محكمة بمدينة دوسلدورف غربى ألمانيا.

وأضاف الإدعاء الفيدرالى أن توماس التحق بصفوف "طالبان" فى منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية عام 2013 وكان يعمل فى وحدة متخصصة فى العمليات الانتحارية، وأنه إلى جانب عمله فى صناعة المتفجرات والتحضير للهجمات الانتحارية قد شارك فى عمليات إلكترونية دعائية موجهة للراديكاليين الألمان.

وكانت السلطات الأفغانية قد ألقت القبض على المشتبه به فى شهر فبراير الماضى وأعادته إلى الأراضى الألمانية فى وقت لاحق.

 

 


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