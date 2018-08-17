أسعار العملات يوم الجمعة 17-8-2018

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 17-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.

وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى..